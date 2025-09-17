Брянский губернатор встретился с гендиректором ПАО «Россети Центр»

Брянский губернатор обсудил подготовку к отопительному сезону с гендиректором ПАО «Россети Центр». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борисом Эбзеевым. Они обсудили подготовку электросетевого комплекса к отопительному сезону, а также меры по защите объектом.

«Время сейчас непростое, объекты энергетического комплекса Брянской области в приграничных районах ежедневно подвергаются атакам со стороны укронацистов. При этом благодаря мужественной и самоотверженной работе энергетиков, которая заслуживает особого уважения, нарушенное электроснабжение, как бы это ни было сложно, всегда восстанавливается в кратчайшие сроки», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что все запланированные работы по подготовке объектов энергетики к отопительному периоду практически завершены.