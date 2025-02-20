Брянский губернатор встретился с генеральным директором Клинцовского автокранового завода

Брянский губернатор обсудил перспективы развития Клинцовского автокранового завода с директором предприятия. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатора Брянской области встретился с генеральным директором Клинцовского автокранового завода Виктором Никоненко. Они обсудили перспективы развития предприятия.

«Клинцовский автокрановый завод — один из самых крупных производителей грузоподъемной техники на территории России и СНГ. По итогам 2024 года автокранам «Клинцы» принадлежит 26% российского рынка.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более тысячи единиц техники в год», — уточнил Александр Богомаз.

Завод выпускает более 60 моделей кранов на автомобильном ходу и автогидроподъемники. А в этом году предприятие собирается запустить производство уникального крана-трубоукладчика.

«Завод постоянно обновляется современным оборудованием, ведется реконструкция цехов, введен в эксплуатацию новый цех по производству кранов-манипуляторов. Предприятие работает, развивается, реализует новые инвестиционные проекты», — заключил Александр Богомаз.