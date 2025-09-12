Брянский губернатор встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ

Брянский губернатор обсудил реализацию нацпроекта с Министром строительства и ЖКХ РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянскую область прибыл Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили реализацию программ по линии Минстроя России, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Брянской области с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется три проекта. Один из них — строительство школы на улице Амосова в Советском районе Брянска. Такое в областном центре модернизируют систему водоснабжения.

«По федеральной программе мы получили 79 автобусов и 66 троллейбусов, еще 744 автобуса и 34 троллейбуса закуплено за средства областного бюджета.

Системная работа ведется по благоустройству общественных территорий. В этом году в программе 32 общественных пространства, уже завершены работы на 5 территориях», — отметил губернатор.