Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома на ПМЭФ

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателем Гомельского облисполкома на ПМЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили гуманитарные и экономические связи между двумя регионами. Кроме того, главы двух областей подписали меморандум по взаимодействию при реализации инвестпроекта между ООО «Термотрон-Завод» и ОАО «Гомельский электротехнический завод».

«С председателем Гомельского исполкома Иваном Ивановичем Крупко регулярно встречаемся и на Гомельской, и на Брянской земле. Гомельчане — наши ближайшие соседи, братья, партнеры, с которыми у нас выстроено и налажено сотрудничество во всех областях, от промышленности, сельского хозяйства, строительства до взаимодействия в сферах молодежной политики, культуры, спорта. И наша дружба только крепнет! Санкции никуда не денутся, поэтому мы развиваем свои, совместные предприятия, некоторые уже успешно работают, подписываем соглашения о взаимодействии. Жизнь идет, и нужно двигаться дальше!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.