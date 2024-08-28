Брянский губернатор встретился с представителями МЧС России

Брянский губернатор обсудил с представителями МЧС России взаимодействие оперативных служб с органами власти. Об этом сообщили в областном правительстве.

В Брянскую область по поручению Министра МЧС России прибыли советник главы МЧС России Даниил Мартынов и начальник ГУ МЧС России по городу Москве Вадим Уваркин. С гостями встретился губернатор региона Александр Богомаз. Они обсудили систему взаимодействия оперативных служб с органами власти.

«Специалисты ведомства, которые прибыли в Брянскую область, по направлениям поделятся своими наработками», – подчеркнул Александр Богомаз.