Брянский губернатор встретился с президентом Федерации тенниса России

Брянский губернатор обсудил развитие спорта с президентом Федерации тенниса России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянск прибыл президентом Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета, Заслуженный тренер СССР и России Шамиль Тарпищев. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили развитие тенниса в Брянской области. Эти видом спорта занимаются более 500 человек под руководством 16 тренеров.

«Шамиль Анвярович многое сделал для развития спорта в нашей стране. И сегодня мы многое делаем для того, чтобы наши дети росли сильными, здоровыми, крепкими, настоящими патриотами, которые смогут защитить великую страну, которую наши предки собирали воедино по кусочкам», — отметил Александр Богомаз.