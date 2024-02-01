Брянский губернатор встретился с Президентом Республики Беларусь
Губернатор Брянской области встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом прибыла в Минск. Там прошла встреча с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
«Как подчеркнул Александр Григорьевич, давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянщиной очень прочны и многогранны, на границе трех славянских республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все изменилось, но белорусский народ солидарен с россиянами и готов помочь», – подчеркнул Александр Богомаз.
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