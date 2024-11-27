Брянский губернатор встретился с участником прямой линии из областного центра

Брянский губернатор обсудил работу УК с участником прямой линии из областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с жителем областного центра Львом Павловым. Во время прямой линии мужчина обратился к главе региона с жалобой на работу управляющей компании. В эфире Александр Богомаз пригласил его на личный приём.

Лев Павлов рассказал о некачественной уборке двора, свалке мусора на площадке для вывоза ТКО, плохом состоянии детской площадки. Для решения проблемы пройдёт собрание собственников жилья с управляющей компанией, в которой будут участвовать представители городской и районной администрации, государственной жилищной инспекции.

«Такие неравнодушные граждане — помощники власти, они не молчат, отстаивают свои права. С этой конкретной управляющей компанией вопрос на контроле, но есть же и другие, которые только собирают с жильцов деньги, причем немаленькие, но абсолютно наплевательски относятся к своим обязанностям. Я обращаюсь к нашим жителям: не молчите, требуйте от управляющих компаний реальной работы!» — подчеркнул Александр Богомаз.