Брянский губернатор встретился с замкомандующим группировкой «Север» Сергеем Киселем

Брянский губернатор обсудил ситуацию в регионе с замкомандующим группировкой «Север» Сергеем Киселем. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем командующего группировкой «Север» по координации действий оперативных штабов субъектов РФ, ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и Министерства обороны РФ Сергеем Киселем. Вместе с представителями силовых структур они обсудили ситуацию в приграничном регионе. Также речь шла о взаимодействии власти и военнослужащих.