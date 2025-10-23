Брянский губернатор встретился с замруководителя Федерального казначейства

Брянский губернатор обсудил контрольно-ревизионную работу в регионе с замруководителя Федерального казначейства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. Они обсудили влияние результатов контрольно-ревизионной работы на уровень бюджетной дисциплины в регионе. Также речь шла о направления осуществления финансового госконтроля на в Брянской области в связи с целями развития.

«Выразил Александру Васильевичу признательность за личное внимание к работе по укреплению финансовой дисциплины, за координацию взаимодействия исполнительных органов власти региона с Управлением Федерального казначейства по Брянской области», – подчеркнул Эли Исаев.