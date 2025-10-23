Город32

Брянский губернатор встретился с замруководителя Федерального казначейства

2025, 23 октября 16:05 Лента новостей
Брянский губернатор встретился с замруководителя Федерального казначейства
Источник фото

Брянский губернатор обсудил контрольно-ревизионную работу в регионе с замруководителя Федерального казначейства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. Они обсудили влияние результатов контрольно-ревизионной работы на уровень бюджетной дисциплины в регионе. Также речь шла о направления осуществления финансового госконтроля на в Брянской области в связи с целями развития.

«Выразил Александру Васильевичу признательность за личное внимание к работе по укреплению финансовой дисциплины, за координацию взаимодействия исполнительных органов власти региона с Управлением Федерального казначейства по Брянской области», – подчеркнул Эли Исаев.

Читайте также
В Брянске стартовали гастроли Ярославского театра кукол
23 октября 17:33
В Брянске стартовали гастроли Ярославского театра кукол
Современную спортплощадку открыли в Навле
23 октября 16:52
Современную спортплощадку открыли в Навле
Суд обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионера
23 октября 16:42
Суд обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионера
Дело о контрабанде лесоматериалов на почти полмиллиона рублей рассмотрел брянский суд
23 октября 16:31
Дело о контрабанде лесоматериалов на почти полмиллиона рублей рассмотрел брянский суд

Новости регионов

22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал  Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место.  Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был
22.10.2025 11:15
Единой командой
В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции
22.10.2025 11:13
Интеллектуальные состязания
Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57
22.10.2025 11:11
Будь строителем!
Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего  профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра
22.10.2025 11:10
Земля и кадры
В областном центре обсудили развитие сельского хозяйства. В Смоленске состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Оно прошло в формате «круглого стола» и было посвящено законодательным аспектам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на примере ЦФО. В работе приняли участие депутаты — члены профильного комитета во главе с председателем Владимиром Кашиным. Председатель комитета

Актуальные темы

Общество
Мины и торпеды исчезли от здания Морской школы в Брянске
Лента новостей
Подросток пострадал при нападении дронов на Клинцы
Происшествия
Жителя посёлка Локоть обвинили в жестоком убийстве знакомой
Происшествия
Иномарка сбила пешехода на светофоре в Брянске
Политика
Цифровая стратегия «Новых людей»: от гетто к порядку через технологии

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следующая станция — Технологичная: «Ростелеком» установил умные переговорные кабины в московском метро
Следующая станция — Технологичная: «Ростелеком» установил умные переговорные кабины в московском метро

В Московском метрополитене заработали переговорные кабины «Ростелекома». Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция «Комсомольская» и пересадочный узел «Нижегородская».

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Брянский студент принял участие в Молодежном дне РЭН-2025
Брянский студент принял участие в Молодежном дне РЭН-2025

В составе делегации Группы «Россети» на Молодежном дне Российской энергетической недели присутствовали представители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»: школьники – участники «Энергокружков» 2024–2025 учебного года, победители и призеры корпоративной Олимпиады школьников «Группы Россети» 2025 года, а также молодые специалисты из кадрового резерва и участники научно-исследовательских проектов, представляющие команду «Россети» на Кубке РЭН Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика