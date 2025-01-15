Брянский губернатор встретился со студентами БГТУ

Брянский губернатор пообщался со студентами БГТУ, обучающимися Центр по взаимодействию с научными ротами Минобороны РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Накануне в Брянский государственный технический университет приехал губернатор региона Александр Богомаз. В БГТУ уже два года работает Центр по взаимодействию с научными ротами Минобороны РФ. 21 студент изучает там основы военной подготовки, обучается пилотированию БПЛА и исследует методы защиты от беспилотников.

«На встрече звучало много вопросов от студентов: начиная от того, как попасть в БАРС-Брянск, и заканчивая философскими — о выборе жизненных ориентиров, о том, с кого брать пример молодежи, что такое патриотизм… Вопросы важные, серьезные, на них не дашь однозначный ответ. Главное, чтобы каждый из нас понимал: истинный патриотизм — это не громкие слова, это способность приносить реальную пользу своей семье, своей стране. И если мы будем говорить об этом с молодежью, за которой будущее России, то мы сохраним нашу Родину великой, единой и могучей», – подчеркнул Александр Богомаз.