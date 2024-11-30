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Брянский губернатор встретился замначальника управления Администрации Президента РФ

2024, 30 ноября 18:51 Лента новостей
Брянский губернатор встретился замначальника управления Администрации Президента РФ
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Брянский губернатор обсудили создание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Брянской области замначальника управления Администрации Президента РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

 

 

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем начальника управления Администрации Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместителем Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко. Они обсудили создание Попечительского совета Регионального отделения РВИО в Брянской области.

«Весомый вклад в Великую Победу внесла наша Брянская область. Более 200 тысяч наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 

Более 60 тысяч брянских партизан, объединенных в 27 бригад, вели борьбу с фашистами в непроходимых лесах, пускали под откос эшелоны, взрывали комендатуры. Ими было уничтожено более 150 тысяч немецких солдат и офицеров, пущено под откос более 1000 эшелонов. Родина высоко оценила подвиг наших земляков. 193 удостоены высокого звания Героя Советского Союза», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона рассказал про совместный проект Российского военно-исторического общества и правительства Брянской области. На территории мемориального комплекса «Партизанская поляна» открыт памятник-бюст советскому разведчику Павлу Судоплатову.

 

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