Брянский пловец установил новый рекорд России

Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России на дистанции в 200 метров. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. Брянскую область там представляют четыре спортсмена.

В первый день соревнований воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин завоевал золотую награду. Дистанцию в 200 метров комплексном плаванием он преодолел за 1.53,09 секунды. Этот результат стал новым рекордом России