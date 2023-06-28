Брянский спикер участвует в юбилейном Форуме регионов России и Беларуси

Брянский спикер Валентин Суббот участвует в юбилейном Форуме регионов России и Беларуси в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В столице Республики Башкортостан Уфе проходит Х юбилейный Форум регионов России и Беларуси. На мероприятие съехались порядка пяти тысяч человек в составе делегации. В форуме участвует и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Мероприятия проходят на четырех площадках: в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, Конгресс-Холле «Торатау», Башкирском государственном аграрном университете, этнопарке «Ватан».

«Деловая программа мероприятия насыщенная…. Открылась масштабная выставка достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси. Организована работа десяти тематических секций, цель которых сфокусировать внимание участников на юбилейной дате и обсуждении итогов десятилетия Форума и его перспектив. Возглавляют их председатели и члены Постоянных комиссий Совета Республики Беларусь, а также и с российской стороны на паритетной основе. Секционные заседания традиционно посвящены широкому спектру тем. В их числе – разностороннее сотрудничество, реализация единой промышленной и аграрной политики, современные информационные технологии, туризм, молодежная и волонтерская повестка», — отметил Валентин Суббот.

На площадках Форума проходят заключения межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве. Более 100 таких документов подпишут за три дня.