Брянский стрелок выиграл чемпионат Африки по спортингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Valley Gun Club в Кейптауне в Южной Африке проходит чемпионат Африки по спортингу и спортинг-компакту. Участвуют в соревнованиях и российские спортсмены.

Член стрелкового клуба «Брянск» Александр Лубяной выступил в категории «Сеньоры» в дисциплине «Спортинг». Он занял первое место.