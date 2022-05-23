Житель Карачевского района состоит на учете у врача-нарколога.

Брянский суд обязал наркозависимого водителя сдать права.

Прокуратурой Карачевского района установила что 36-летний житель Карачевского района состоит на учете у врача-нарколога. У мужчины есть медицинские противопоказания к управлению транспортом. Однако у него имеются действующие водительские права.

Прокуратура обратилась в суд. Судья иск удовлетворил и обязал мужчину сдать водительское удостоверение в ГИБДД.