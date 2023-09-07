Брянский суд рассмотрит дело о торговле наркотиками двумя иностранцами

Брянский суд рассмотрит дело о попытке сбыть 60 граммов наркотиков двумя иностранцами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. В преступлении обвиняют двух молодых граждан ближнего зарубежья.

Расследование установило, что в марте 2023 года они приняли предложение анонимного работодателя сбывать запрещенные вещества бесконтактным способом. Закладки они делали на территории Липецкой, Московской и Брянской областей.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали подозреваемых в момент преступления. Стражи порядка изъяли более 60 граммов метадона.