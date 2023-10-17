Брянский тренер победил на Международных соревнованиях по карате

Брянский тренер завоевал две золотые медали на Международных соревнованиях по карате в Башкирии. Об этом рассказали в соцсетях Дворца единоборств.

В Стерлитамаке (Башкирия) прошёл IX EurAsia Cup. На международный турнир по всестилевому каратэ собрались спортсмены из более чем 40 регионов России и 15 стран.

В состав сборной вошёл тренер Дворца единоборств Брянска Артем Поспелов. Он завоевал сразу две золотые награды в санбон-кумитэ и дзю-кумитэ.