Брянских предпринимателей приглашают развивать бизнес во ВКонтакте

Соцсеть запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса.

Предпринимателей из России, в том числе из Брянской области, приглашают развивать своё дело на платформе Бизнес ВКонтакте. В компании отмечают, что начать работать в соцсети просто — достаточно создать страницу и добавить информацию о товарах и услугах.

С помощью бесплатных инструментов соцсети можно создать полноценный интернет-магазин: интегрировать с существующими через API, принимать оплату через сервис VK Pay, подключить доставку через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Кроме того, сообщество можно преобразовать в сайт с доступом по короткой ссылке.

Компания также усилил службу поддержки для малого и среднего бизнеса. Там помогут предпринимателям круглосуточно помогут эффективно настроить страницу и организовать работу.

Пригласить подписчиков с других платформ сервис предлагает по короткой ссылке и QR-коду. Создать их можно бесплатно.