Центр занятости в Стародубе недоступен для инвалидов

Руководителя оштрафовали на две тысячи рублей.

Прокуратура Стародубского района выяснила, что руководитель Центра занятости населения в Стародубе не исполняет законодательства о социальной защите инвалидов. Вход в учреждение не оборудован пандусами и вызывными кнопками, чтобы туда могли попасть маломобильные граждане.

Руководителя центра оштрафовали на две тысячи рублей. Теперь в учреждении обеспечат доступ для инвалидов.