Человек ранен при атаке беспилотника на Трубчевск
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Трубчевск. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
Беспилотный летательный совершил атаку на город Трубчевск.
«В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.
Кроме того, беспилотник сбросил взрывное устройство. В административном здании вылетели окна и пострадал крыша. На происшествии работают оперативные службы.
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