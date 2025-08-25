Четыре человека пострадали при атаке беспилотников на посёлок в Брянском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 24 августа ВСУ атаковали поселок Свень – Транспортная Брянского района. При нападении беспилотников загорелись жилой дом и гражданский автомобиль, ещё два дома получил повреждения.

«В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения. Мальчик доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, травмы получили две женщины и мужчина. Их доставили в Брянскую областную больницу.

Глава региона отметил, что пострадавшие получат материальную помощь.