Делегация Сеченовского медицинского университета посетила Брянск

Делегация Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова посетила Брянск. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянск приехала делегация Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. В сентября в областном центре планируют открыть филиал вуза. Проректор по учебной работе Татьяна Литвинова, начальник юридического отдела университета Кристина Арсланян и будущий руководитель брянского филиала Андрей Воробьев пообщались с педагогами и учениками медицинского предуниверсария. Гости рассказали о перспективах обучения в университете.

«Наша совместная задача — приложить все усилия для того, чтобы в брянском филиале была создана хорошая материально-техническая база, на которой будет работать профессорско-преподавательский состав Сеченовского университета, набрать первый курс студентов и начать учебный процесс. Но главная цель — чтобы будущие специалисты, молодые врачи остались работать в Брянской области, а мы для этого создаем им все условия: обеспечиваем жильем, выплачиваем подъемные», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.