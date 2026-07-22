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ЖКХ

Новый асфальт уложили на улице Калинина в Брянске

2026, 22 июля 14:46
Новый асфальт уложили на улице Калинина в Брянске
Источник фото

Новый асфальт уложили на улице Калинина в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Советском районе города Брянска идёт капитальный ремонт улицы Калинина. Подрядная организация  АО «Брянскавтодор» обновляет 3,4 километра дороги на улице Пионерской.

Специалисты уже убрали прежнее покрытие и уложили  новый асфальтобетон. В настоящее время рабочие занимаются  обустройством тротуаров и установкой современных остановочных павильонов. Освещать улицу Калинина будут новые светодиодные фонари. 

Также подрядчик поставит новые светофоры, дорожные знаки и нанесёт разметку со световозвращающими элементами. Работы завершат к середине августа. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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