Новый асфальт уложили на улице Калинина в Брянске

2026, 22 июля 14:46

Новый асфальт уложили на улице Калинина в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе города Брянска идёт капитальный ремонт улицы Калинина. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 3,4 километра дороги на улице Пионерской.

Специалисты уже убрали прежнее покрытие и уложили новый асфальтобетон. В настоящее время рабочие занимаются обустройством тротуаров и установкой современных остановочных павильонов. Освещать улицу Калинина будут новые светодиодные фонари.

Также подрядчик поставит новые светофоры, дорожные знаки и нанесёт разметку со световозвращающими элементами. Работы завершат к середине августа. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».