Дома и машины повреждены при атаке беспилотников ночью в Брянске

Три частных дома и четыре машины повреждены при атаке беспилотников ночью в Брянске. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область вновь попала под массированную атаку ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 24 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

При отражении атаки в Бежицком районе Брянска выбиты стекла в квартире в многоэтажном доме. Такое повреждены четыре легковых автомобиля, три частных жилых домах и инфраструктурный объект.

Люди травм не получили.

«После завершения работы оперативных служб комиссии по оценке ущерба проведут обследование поврежденного имущества», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.