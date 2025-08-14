Дроны напали на машину с женщиной и ребёнком в Климовском районе

Дроны атаковали машину с женщиной и ребёнком в Климовском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

13 августа ВСУ атаковали село Чуровичи Климовского района.

FPV-дроны напали на гражданский автомобиль. Внутри находились женщина с ребёнком. Их оперативно доставили в больницу. Серьезных травм они не получили.

Кроме того, из-за атаки загорелась кровля административного здания. Люди на этом происшествии не пострадали.