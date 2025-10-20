Два БпЛА сбила система ПВО над Брянской областью ночью

Два БпЛА сбила система ПВО над Брянской областью минувшей ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 20 октября над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие обнаружили над регионом два вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цели уничтожили подразделения ПВО.люди не пострадали. Разрушений также нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил губернатор Александр Богомаз.