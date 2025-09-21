Два БпЛА уничтожили военные ночью над Брянщиной
Два БпЛА уничтожили военные ночью над Брянщиной. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью над Брянской области работала система противовоздушной обороны. Военные Минобороны РФ обнаружили два беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Все вражеские объекты были уничтожены.
Люди не пострадали. Разрушений также нет.
