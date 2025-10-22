Двое мужчин пострадали при нападении дронов на брянский посёлок

Двое мужчин пострадали при нападении дронов на посёлок Вишневый в Климовском районе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером под удар ВСУ попал посёлок Вишневый в Климовском районе. FPV-дроны атаковали движущийся по дороге гражданский автомобиль.

Ранения получили двое мужчин. Их оперативно доставили в больницу.