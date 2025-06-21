Двое пожарных пострадали при нападении беспилотников на брянское село
Двое пожарных пострадали при нападении беспилотников на брянское село. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 21 июня реактивные беспилотники ВСУ нанесли удар по Карачевскому району. Два дома сгорели, а ещё один — получил повреждения. Жильцы не пострадали.
«При ликвидации последствий, к сожалению, ранения получили двое пожарных», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
Пострадавших доставили в больницу.