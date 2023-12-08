Двух пострадавших при ЧП брянских школьников отправят на лечение в Москву

Двое пострадавших при ЧП в гимназии №5 Брянска школьников будут проходит лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области и специалисты Минздрава России посетили в областной больнице пострадавших при стрельбу в гимназии № 5 школьников. Глава региона пообщался с врачами и родителями детей. Угрозы жизни школьников нет.

«По поручению Министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое», – уточнил Александр Богомаз.

Детей доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

Психологическую помощь пострадавшим и их родным оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России.