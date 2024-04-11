Ещё два беспилотника сбили военные над Брянщиной

За утро система ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 11 апреля произошло сразу две попытки ВСУ атаковать регион. Военнослужащие Министерства обороны России заметили беспилотные летательные аппараты самолётного типа над Брасовским и Севским районами. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей. Разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – подчеркнул Александр Богомаз.