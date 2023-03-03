Ещё один человек погиб в Любечане

Еще один мужчина погиб в селе Любечане, куда проникли диверсанты. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», – отметил глава региона.