Глава Брянской администрации призвал подрядчиков не тянуть с ремонтом дорог

Глава Брянской администрации Макаров призвал подрядчиков поторопиться с ремонтом дорог.

В Брянской городской администрации прошло рабочее совещание о ремонте улично-дорожной сети. Участвовали в нем чиновники, депутаты, сотрудники ГИБДД и прокуратуры и представители компаний-подрядчиков.

В 2023 году в Брянске работе пройдут на 44 дорогах. По нацпроекту продолжается строительство дороги–дамбы «Брянск–I — Брянск–II» и запланирован капитальный ремонт 38 улиц. Ещё три объекта строятся по другим проектам. На работы потратят более 2,7 млрд рублей. По 25 объектам уже выбрали подрядчиков, а ещё по 13 — проходит экспертиза и подготовка к торгам.

«Почему несвоевременно приступаете к капитальному ремонту? Коллеги, выиграли на торгах объект — оперативно начинайте его делать. На каждой ремонтируемой улице — обязательно паспорт. Пусть жители знают и видят, кто проводит ремонт, и кто его контролирует», — подчеркнул Александр Макаров.

Макаров потребовал ускорить темпы работ.