Главную новогоднюю ёлку нарядили в Брянске

Также рядом установили светящуюся арку.

Главную городскую ёлку нарядили в сквере имени Карла Маркса в Брянске. Вокруг новогоднего дерева из 16 гирлянд сделали шатёр. Украшение переливается цветами российского флага. Декорация состоит из 480 белых, синих и красных лампочек.

Также в сквере поставили светящуюся арку в виде циферблата.