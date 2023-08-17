Грузовой габаритный автомобиль собрали на брянском заводе

Уникальный грузовой габаритный автомобиль собрали на Брянском машиностроительном заводе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем генерального директора Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Михаилом Подвязниковым. Они обсудили перспективы развития Брянского автомобильного завода, входящего в состав концерна.

«Сегодня у «БАЗ» множество проектов, находящихся на различных стадиях, — от идеи до уже реализованных «в железе». Это и техника, зарекомендовавшая себя у отечественных нефтяников, и арктический автомобиль, специально изготовленный для МЧС и спасателей, и стартовый аэродромный пожарный автомобиль, а также ремонтно-буровой агрегат для нужд горно-металлургической промышленности», – отметил глава региона.

А в этом году брянский завод изготовил первый предсерийный образец грузового габаритного автомобиля. В конструкции использовали транспортные оси с независимой подвеской, с грузоподъемностью 12 тонн каждая. Они разработаны специалистами БАЗ.

«Отечественных аналогов ведущих габаритных мостов такой грузоподъемности в России нет. Габаритный грузовик может использоваться на дорогах всех категорий и на бездорожье и прекрасно заменяет зарубежные аналоги. Серийный запуск этого автомобиля — значимый шаг в импортозамещении и развитии российской автомобильной промышленности», – заключил Александр Богомаз.