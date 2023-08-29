Информация о гибели ребенка в Климово не подтвердилась

Информация о гибели ребенка при обстреле поселка Климово не подтвердилась. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

29 августа ВСУ обстреляли поселок Климово из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. Погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. Семьям погибшим и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», – подчеркнул Александр Богомаз.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.