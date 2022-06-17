Тренер сборной России планирует посетить Брянскую область.

Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер поразила брянская программа поддержки тренеров. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Брянской области.

Глава региона встретился с Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме

«В разговоре затронули тему подготовки тренерских кадров и что особенно приятно, Ирина Александровна была поражена тем, что в нашем регионе работает всестороння программа поддержки тренеров. Она отметила, что опыт нашего региона должен быть изучен и применён на других территориях. Для этого она сама планирует посетить нашу область.

Такая оценка работы, которая проделана в этом направлении, очень почётна для нас и ещё раз подтверждает, что мы на правильном пути!» — подчеркнул Александр Богомаз.