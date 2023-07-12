Из Брянска в Казахстан отправится экспедиция

Автомобильная экспедиция отправился из Брянска в Казахстан. Об этом сообщили в аккаунте регионального отделения Русского географического общества

14 июля из Брянска стартует автомобильная географическая экспедиция «Пещерно-культовые святыни трёх религий – Христианства, Буддизма, Ислама».

Семь представителей Брянского отделения Русского географического общества, научного и туристического сообщества Брянщины, а также СМИ на трех автомобилях отправятся в Казахстан.

За три недели они изучат культурное наследия разных религий, уникальные географическим и историческим объектам на территории двух стран. Кроме того, участники экспедиции ставят целью определить экономические и иные возможные связи между Брянщиной и Западным Казахстаном.

Старт экспедиции пройдёт в 9 часов на площадке у ТЦ Линия-2 в Фокинском районе. Там можно будет пообщаться с участниками.

Возрастные ограничения 12+