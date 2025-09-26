Командующий группировкой российских войск «Север» Евгений Никифоров посетил выставку в Брянской облдуме. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской областной Думе работает выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима». Экспозицию посетили командующий Ленинградским военным округом, командующий группировкой российских войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров и губернатор региона Александр Богомаз.

На фотографиях запечатлены разрушенные дома, повреждённые автомобили и люди, потерявшие своих близких. Также на выставке представлена вражеская техника и вооружение российских военных.

«Уникальная коллекция фотографий — это документальные свидетельства преступлений украинского режима против мирного населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, приграничных регионов, в том числе нашей Брянской области», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.