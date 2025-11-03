Купол с крестом установили на храм в Селечне

Купол с крестом установили на храм честь Покрова Пресвятой Богородицы в Селечне. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
В селе Селечня Суземского района продолжается реконструкция храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 3 ноября произошёл важный этап в возрождении церкви. Митрополит Брянский и Севский Александр освятил купол и крест. Затем их установили на одну из башен храма.
Мероприятие прошло в преддверии Дня народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери. В церемонии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз .
«Храм возрождается в селе Селечня, совсем близко от границы, откуда сейчас исходит ежедневная угроза нашим мирным жителям. И как в 1612 году с помощью Пресвятой Богородицы народное ополчение освободило родную землю от врагов, так и сегодня мы верим в победу над неонацистами», — подчеркнул глава региона.
Приход Покровской церкви в Селечне упоминается ещё в 1628 году. В 1938 церковь закрыли. Приход был возобновлен в марте 2011 года. Он был признан объектом духовного и культурного наследия, поставлен на государственную охрану. Реконструкция стартовала при поддержке заместителя начальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере, заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, митрополита Брянского и Севского Александра, благотворителей и неравнодушных жителей.
