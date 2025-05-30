Министр сельского хозяйства РФ посетила Брянщину

Брянский губернатор встретился с Министром сельского хозяйства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянскую область посетила Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Она встретилась с губернатором Александром Богомазом. Они обсудили успехи в сельском хозяйстве. Министр назвала Брянщину одним из ключевых аграрных регионов и главным производителем картофеля в стране.

«Благодарен Оксане Николаевне и Министерству сельского хозяйства РФ за внимание и поддержку нашего региона. Программы краткосрочных и долгосрочных кредитов, которыми пользуются наши аграрии, позволили провести успешно провести весенне-полевые работы», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что даже в непростых условиях область продолжает обеспечивать продовольственную безопасность страны.