Министр строительства и ЖКХ РФ посетил брянский Дворец единоборств

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил Дворец единоборств в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Брянскую область. Вместе с главой региона Александром Богомазом они посетили Дворец единоборств имени Артема Осипенко

«Стоимость строительства — более 2 млрд рублей. Это пять корпусов площадью в 55 тысяч кв. метров, главный зал на 4 тысячи зрителей, несколько залов для занятий различными видами спорта, ресторан, гостиница, реабилитационный центр для спортсменов, бассейн и другие объекты», – уточнил Александр Богомаз.

В прошлом году Дворец стал победителем в номинации «Спортивный объект России» Национальной спортивной премии.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин также посмотрел как проходит чемпионат России по самбо и пообщались со спортсменами региона.