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Министр строительства и ЖКХ РФ посетил брянский Дворец единоборств

2024, 05 марта 13:42 Лента новостей
Министр строительства и ЖКХ РФ посетил брянский Дворец единоборств
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Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил Дворец единоборств в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Брянскую область. Вместе с главой региона Александром Богомазом они посетили Дворец единоборств  имени Артема Осипенко

«Стоимость строительства — более 2 млрд рублей. Это пять корпусов площадью в 55 тысяч кв. метров, главный зал на 4 тысячи зрителей, несколько залов для занятий различными видами спорта, ресторан, гостиница, реабилитационный центр для спортсменов, бассейн и другие объекты», – уточнил Александр Богомаз. 

В прошлом году Дворец стал победителем в номинации «Спортивный объект России»  Национальной спортивной премии.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин также посмотрел как проходит чемпионат России по самбо и пообщались со спортсменами региона.

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