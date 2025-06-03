Министр здравоохранения России высоко оценил работу брянских медиков на ЧП под Выгоничами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу брянских врачей при оказании помощи пострадавшим пассажирам поезда под Выгоничами, сообщает издание БрянскToday.

«Медики Брянской области, включая службу скорой помощи и медицину катастроф эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге. При этом медицинскую помощь в брянских больницах пациентам оказывали и оказывают в полном объеме», — подчеркнул министр.

Михаил Мурашко уточнил, что брянских медиков поддержали на федеральном уровне. В регион оперативно прибыла группа специалистов Федерального центра медицины катастроф. Шесть наиболее тяжелых пациентов вертолеты и спецавтотранспорт доставили в ведущие клиники столицы.