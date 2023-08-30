Минобороны ответило на атаку брянского Климово
Минобороны России ответило на обстрел брянского поселка Климово, в котором погибли люди. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал глава области в своем телеграмм-канале.
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