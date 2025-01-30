Молодую пару с наркотиками задержали брянские полицейские

Молодых парня и девушку из Орловской области с партией наркотиков задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Брянска в Советском районе с поличным задержали пару молодых людей. Они делали «закладки» с запрещённым веществом.

По информации полицейских, 22-летний житель Орловской области и его 21-летняя подруга нашли в интернет подработку в качестве наркокурьеров. У подозреваемого стражи правопорядка изъяли 47 полимерных свертков с запрещенным веществом. В мобильном телефоне девушки полицейские обнаружили фотографии с координатами тайника с крупной партией наркотиков. Их пара должна была распространить в Брянске.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 250 граммов синтетического наркотика. Возбуждены уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.