Мужчина и женщина получили травмы при нападении дронов в Погаре

Мужчина и женщина получили травмы при очередном нападении дронов на автомобиль в Погаре. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

27 октября ВСУ продолжили атаковать Погарский район. Дроны-камикадзе вновь ударили по движущемуся гражданскому автомобилю в городе Погар.

Ранения получили мужчина и женщина. Их доставили в больницу. Автомобиль серьёзно повреждён.

«Пострадавшим – скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул глава региона Александр Богомаз.