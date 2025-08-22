Город32

Мужчина и женщина пострадали при нападении дронов в Севском районе

Мужчина и женщина пострадали при нападении дронов в Севском районе
Мужчина и женщина пострадали при нападении дронов на автомобиль в Севском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

21 августа ВСУ атаковали село Хинель Севского района. FPV-дроны ударили по гражданскому автомобилю. При нападении ранены мужчина и женщина. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

«Пострадавшим – скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

 

