Мужчина пострадал при нападении дрона на кормовоз

Водитель пострадал при нападении дрона на кормовоз. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ нанесли удары по мирным жителям и гражданским объектам. Так, в селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз агрохолдинга «Мираторг». Водитель при взрыве получил осколочные ранения. Его доставили в больницу.

В селе Алешковичи Суземского района дроны-камикадзе повредили производственное здание и автобус АПХ «Мираторг». В селе Кирилловка и Страчово из-за сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели восемь домов. А селе Ломаковка Стародубского округа три FPV-дрона повредили дом.