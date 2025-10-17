Мужчина ранен при атаке дронов на деревню в Суземском районе

Мужчина ранен при атаке дронами автомобиля в деревне в Суземском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 17 октября ВСУ атаковал деревню Шилинка Суземского района. FPV-дроны ударили по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранения получил мужчина. Его доставили в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.